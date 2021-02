Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Vinicius Jr met les choses au clair sur sa relation avec Benzema !

Publié le 22 février 2021 à 21h30 par D.M.

Vinicius Jr est revenu sur sa relation avec Karim Benzema, qui n’avait pas hésité à critiquer son style de jeu le 27 octobre dernier lors d’une rencontre de Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach.

« Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » avait lâché Karim Benzema à Ferland Mendy au sujet de Vinicius Jr lors de la mi-temps du match de Ligue des champions opposant le Real Madrid au Borussia Mönchengladbach le 27 octobre dernier. Les deux joueurs s’étaient expliqués après la rencontre, mais cette phrase avait crée la polémique en Espagne. Zinédine Zidane avait d’ailleurs été interrogé sur la relation entre Benzema et Vinicus Jr. « Le plus important est que cela soit clarifié et que les joueurs se parlent. Ils disent beaucoup de choses sur le terrain et elles y restent. Nous sommes une équipe et nous avons besoin d'énergie pour d'autres choses. C'est bien que ces choses arrivent parce que cela signifie que nous sommes vivants. Ils ont parlé, et voilà » avait confié l’entraîneur du Real Madrid.

« Ma relation avec Benzema est très bonne »