Mercato - Real Madrid : Cette annonce de taille de Tuchel dans le dossier Haaland !

Publié le 15 mars 2021 à 15h00 par D.M.

Thomas Tuchel s’est prononcé sur la possible arrivée d’un attaquant lors du prochain mercato estival, alors que Chelsea ciblerait depuis plusieurs semaines Erling Braut Haaland.

Erling Braut Haaland devrait faire l’objet d’une lutte acharnée lors du prochain mercato estival. Agé seulement de 20 ans, l’attaquant norvégien est ciblé par les plus grandes équipes européennes à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United, de Manchester City, de Liverpool ou encore de la Juventus. Ces dernières semaines, il a également été question d’un intérêt de Chelsea pour Haaland. Et ce dimanche, Thomas Tuchel a répondu à ces rumeurs.

« Ce n'est pas le moment de réfléchir à l'été et à d'autres solutions »