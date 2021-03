Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une grande décision pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 mars 2021 à 11h10 par T.M.

Visiblement enclin à quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour au Real Madrid. Toutefois, du côté de la Casa Blanca, les plans ne seraient pas vraiment les mêmes.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo pourrait prochainement se lancer dans un nouveau défi. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, le Portugais pourrait faire ses valises afin de retrouver le goût de la victoire loin du Piémont. Suite à l’élimination de la Vieille Dame en Ligue des Champions, un énorme froid a été jeté sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui pourrait donc animer le marché des transferts. Et les rumeurs vont déjà bon train à propos de CR7 que certains annoncent au PSG ou bien de retour au Real Madrid. La flamme va-t-elle donc se raviver ?

Le choix est fait ?