Mercato - PSG : Pierre Ménès juge l’échec Cristiano Ronaldo...

Publié le 15 mars 2021 à 7h45 par A.C.

L’avenir de Cristiano Ronaldo, dont le contrat avec la Juventus se termine en juin 2022, fait couler énormément d’encre.

Partira ? Ne partira pas ? Qualifié d’échec, l’aventure de Cristiano Ronaldo pourrait se terminer cet été. Le salaire du Portugais commence à devenir trop lourd pour la Juventus et les échecs en Ligue des Champions se suivent et se ressemblent. Le Paris Saint-Germain fait partie des candidats crédibles, tandis qu’en Espagne on annonce plutôt un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. A la Juventus, on ne semble toutefois pas vouloir s’en séparer. « Quand j’entends certaines choses sur Cristiano Ronaldo, j’ai envie de rire » a expliqué Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, au micro de Sky Sport Italia . « Ce sont des discussions de comptoir, Cristiano Ronaldo a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juve en 2020, c’est un privilège de l’avoir avec nous et nous voulons le garder. Il fait sans aucun doute partie de l’avenir de la Juventus ».

« Globalement, pour son âge, je trouve que ce que fait Ronaldo est encore très très bien, mais... »