Mercato : Le PSG et le Barça sont rappelés à l’ordre pour ce coup en or !

Publié le 15 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Son contrat expirant en juin prochain, Sergio Agüero figurerait sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone. Cependant, il n’est pas encore parti de City comme Pep Guardiola l’a rappelé.

Le PSG, sous l’impulsion de Mauricio Pochettino d’après l’agent de joueurs Bruno Satin, serait sur les rangs afin d’accueillir Sergio Agüero cet été. Soit au moment où son contrat avec Manchester City arrivera à expiration. Néanmoins, le FC Barcelone ferait du recrutement d’un numéro 9 sa priorité absolue sur le marché des transferts à en croire Eurosport UK . Et Agüero serait une véritable option pour Joan Laporta. As a même révélé ces dernières heures que l’arrivée d’ El Kun en Catalogne serait en bonne voie, le président du FC Barcelone travaillant sur le dossier. Son départ de Manchester City ne serait pas pour autant acté.

Guardiola donne le ton pour Agüero