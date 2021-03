Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Guardiola sur l'avenir d'Agüero !

Publié le 14 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Buteur face à Fulham ce samedi, Sergio Agüero a reçu les louanges de Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City en a également profité pour s’exprimer sur l’avenir de son attaquant, annoncé du côté du FC Barcelone.

Absent ces dernières semaines, Sergio Agüero a été titularisé, ce samedi, par Pep Guardiola. Et face à Fulham, l’attaquant argentin de Manchester City a inscrit son premier but de la saison. Une bonne performance pour le joueur de 32 ans, dont l’avenir chez les Citizens demeure incertain. En fin de contrat à la fin de la saison avec le club anglais, Agüero aurait pris la décision de rejoindre le FC Barcelone selon la presse espagnole. A en croire As , l’attaquant aurait trouvé un accord avec Joan Laporta et pourrait s’engager avec le club catalan jusqu’en 2023.

« Nous allons décider de ce qu’il y a de mieux pour les deux camps »