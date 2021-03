Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta, réunion… Koeman entretient le flou pour son avenir !

Publié le 14 mars 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors que son avenir a régulièrement été remis en question au FC Barcelone ces derniers temps, Ronald Koeman devrait finalement être conservé par Joan Laporta la saison prochaine. Mais les deux hommes n’auraient pas échangé à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman pourrait ne pas l’honorer jusqu’à son terme. En effet, certaines rumeurs ont laissé entendre que Mikel Arteta ou encore Xavi Hernandez ou Julian Nagelsmann figureraient dans les petits papiers de Joan Laporta et que Koeman ne serait pas tout en haut de la liste des entraîneurs pris en considération par le nouveau président du FC Barcelone élu dimanche dernier. Néanmoins, SPORT révèle que Laporta prévoirait de s’appuyer sur Koeman la saison prochaine. Cependant, une discussion concrète n’aurait pas encore eu lieu.

« Je n’ai pas parlé avec le président pour le moment »