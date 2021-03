Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus monte au créneau pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 mars 2021 à 18h45 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo.

C’est un mercato estival incroyable que l’on pourrait vivre, avec les possibles départs de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo de leurs respectifs clubs. Les deux stars mondiales ont d’ailleurs un point en commun : le Paris Saint-Germain. Avec le possible départ de Kylian Mbappé en cas de non-prolongation, Leonardo semble déterminé à frapper un gros coup. Messi et Cristiano Ronaldo feraient ainsi rêver le PSG, mais pas seulement ! Manchester City semble également dans le coup pour l’Argentin, tandis que Manchester United et le Real Madrid pourraient retrouver le Portugais.

« Cristiano Ronaldo fait sans aucun doute partie de l’avenir de la Juventus »