Mercato - PSG : L’énorme message de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Publié le 14 mars 2021 à 21h45 par A.C.

Cristiano Ronaldo, annoncé notamment dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de Manchester United, ne semble pas vouloir s’arrêter.

Sorti par la petite porte en Ligue des Champions face au FC Porto, en huitième de finale, Cristiano Ronaldo avait envie de bien fait ce dimanche. Face à Cagliari, il a ainsi tenu à faire taire les critiques, en marquant un triplé en une trentaine de minutes. Alors qu'on l’envoie au Paris Saint-Germain, ou encore au Real Madrid, le Portugais a marqué un but de la tête, un autre sur penalty et un dernier du gauche pour conclure, offrant la victoire à une Juventus à la recherche du moindre point, afin de rattraper l’Inter dans sa folle course vers le Scudetto. Il a d’ailleurs par la même occasion atteint la barre symbolique des 770 buts en carrière, dépassant ainsi définitivement les 767 réalisations de la légende brésilien Pelé.

« Il reste encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal ! »

Suite à ce nouveau record, Cristiano Ronaldo a eu un message pour Pelé, via son compte Instagram. « Aujourd'hui, alors que j'atteins l'objectif officiel de 770 buts en carrière, mes premiers mots vont directement à Pelé Il n’y a aucun joueur au monde qui n’ait été élevé en écoutant des histoires sur ses matchs, ses objectifs et ses réalisations, et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté de battre le record de Pelé, quelque chose dont l'enfant de Madère que j’étais, n’aurait jamais pu rêver » a écrit la star de la Juventus, avant de se projeter sur son avenir. « Maintenant, je ne peux plus attendre les prochains matchs et défis ! Les prochains records et trophées ! Croyez-moi, cette histoire est encore loin d'être terminée. L’avenir c’est demain et il reste encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal ! ».