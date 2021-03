Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG change de stratégie pour Lionel Messi !

Publié le 14 mars 2021 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 mars 2021 à 19h31

Après avoir lancé de nombreux appels du pied en direction de Lionel Messi pour le convaincre de rejoindre la capitale française, le PSG semble avoir changé de stratégie avec l’international argentin.

À moins de quatre mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi est logiquement dans le viseur du Paris Saint-Germain. Les Qataris rêvent en effet depuis leur arrivée dans la capitale de mettre la main sur l’Argentin ou son grand rival Cristiano Ronaldo, deux attaquants qui ont marqué à jamais l’histoire du football. Pour le PSG, l’occasion est donc trop belle, et alors que Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir, tout le monde se mobilise au sein du club pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG , a clairement annoncé Leonardo en début d’année, dans un entretien accordé à France Football . On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où… » Une sortie qui avait fait jaser en Catalogne, d’autant qu’elle n’est pas la seule en provenance de Paris pour Lionel Messi.

Neymar, Di Maria, Verratti, Paredes… Ils veulent tous l’arrivée de Messi

Ces derniers mois, les sorties concernant Lionel Messi se sont en effet multipliés du côté du PSG. Alors que la langue de bois est généralement de mise dans ces gros dossiers, plusieurs joueurs n’ont pas hésité à s’exprimer librement, affichant clairement leur envie de voir le sextuple Ballon d’Or rejoindre leur rang cet été. « Je veux rejouer avec Messi , lâchait Neymar dès le mois décembre sur ESPN . Peu importe le lieu ! C'est sûr que je veux rejouer avec lui, il faut qu'on le fasse l'année prochaine . » Les deux joueurs sont proches, et Neymar ferait également le forcing en interne pour convaincre son ami de venir au PSG. Angel Di Maria, son coéquipier en sélection, est sur la même longueur d’onde : « J'ai toujours eu l'illusion de jouer avec lui en club. Chaque fois que nous allons en équipe nationale, c'est trop peu pour moi. J'ai toujours eu l'illusion de jouer avec lui, de l'avoir tous les jours », expliquait-il en janvier, dans un entretien accordé à TyC Sports . « Bien sûr que j'aimerais jouer avec Messi , confiait pour sa part Marco Verratti dans le CFC il y a quelques semaines. Je donnerais le ballon à lui (Neymar) et Messi, en restant derrière, à surveiller un peu (sourire). L'avoir dans l'équipe, ce serait quelque chose de magnifique, une chose en plus que le football me donnerait . » « Tout le monde veut qu’il vienne , surenchérissait Leandro Paredes, après l’énorme appel du pied de Neymar, au micro d’ ESPN . C'est sa décision. Le groupe est incroyable. Nous avons un très bon groupe de personnes. Nous nous amusons, nous nous battons pour nous défendre. Nous sommes heureux. J'espère que Leo prendra la meilleure décision possible pour lui, mais nous l'attendons ici à bras ouverts . »

« Le PSG fait une erreur avec la stratégie qu'il utilise »