Mercato - Real Madrid : Cette grande indication sur l’avenir de Zinedine Zidane !

15 mars 2021

Depuis le début de la saison, les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane. Toutefois, cela ne ferait en aucun cas douter le vestiaire du Real Madrid.

Revenu au Real Madrid en mars 2019, Zinedine Zidane n’a pas connu que des bons moments sur le banc madrilène. Pour l’entraîneur merengue, la pression est immense et cette fois, il a déjà dû sauver à deux reprises. Dos au mur, Zidane a toujours su à s’en sortir, mais les résultats en dent de scie du Real Madrid fragilisent toujours le technicien français. Ainsi, les rumeurs ne cessent de se multiplier. Malgré un contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane pourrait ne pas être là la saison prochaine, d’autant plus que la question de sa succession revient souvent sur la table et les noms de Raul et Allegri sont notamment évoqués.

Le vestiaire derrière Zidane