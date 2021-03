Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Zidane totalement chamboulée ?

Publié le 15 mars 2021 à 20h00 par Th.B.

Massimiliano Allegri est depuis la fin de la saison 2018/2019 sans club après son départ de la Juventus. Pour la succession de Zinedine Zidane, le Real Madrid songerait à l’Italien. Cependant, Leeds pourrait avoir pris de vitesse le champion d’Espagne.

« Plusieurs propositions sont arrivées, mais elles n'ont pas été prises en considération. Il y a beaucoup de tranquillité de sa part. Après cette période de repos, au début agréable et maintenant plus forcée, il faut reprendre du service. Cependant, il attend un projet qui le convaincra. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. S'il y a aussi Naples parmi ces équipes ? Je préfère ne pas faire de commentaires sur ce sujet. Max va très bien. Il est conscient que nous vivons une période particulière » . Voici le message que Giovanni Branchini, agent de Massimiliano Allegri, a confié à la radio italienne au début du mois de mars. Le Real Madrid serait une des options de l’ancien entraîneur de la Juventus, sans club depuis son départ de la Vieille Dame à l’été 2019. En Angleterre, Allegri aurait aussi la cote et était d’ailleurs annoncé du côté de Manchester United et de Chelsea avant que Thomas Tuchel ne soit nommé en janvier. Alors que Zinedine Zidane est sous contrat jusqu’en juin 2022 au Real Madrid, Florentino Pérez aurait coché le nom d’Allegri dans sa short-list. Cependant, le temps presserait pour le technicien italien.

Allegri approché par Leeds pour reprendre le flambeau après Bielsa ?