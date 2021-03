Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Karim Benzema évoque un dossier XXL de l’été prochain !

Publié le 16 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est annoncé comme l’un des prétendants les plus crédibles pour Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a évoqué l’avenir de son ancien coéquipier du Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain, qui pourrait venir succéder à l’international français en cas de départ l’été prochain ? Le nom de Lionel Messi revient logiquement avec insistance, l’attaquant argentin arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. Mais le PSG songerait également à Cristiano Ronaldo qui envisage de quitter la Juventus en fin de saison, et Karim Benzema a d’ailleurs évoqué l’avenir incertain de son ex-coéquipier du Real Madrid lundi en conférence de presse.

Benzema incertain sur l’avenir de CR7