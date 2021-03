Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema se prononce sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 mars 2021 à 13h45 par D.M.

Karim Benzema s'est prononcé sur un possible retour au Real Madrid de Cristiano Ronaldo, également annoncé du côté du PSG.

L’avenir de Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses spéculations notamment depuis la défaite de la Juventus en huitième de finale de Ligue des champions face à Porto. Alors qu’une possible prolongation de contrat avait été évoquée par certains médias italiens, la donne aurait totalement changé et un départ serait à l’étude, même si Fabio Paratici a tenté de balayer les rumeurs sur l’avenir du Portugais, âgé de 36 ans. « Quand j’entends certaines choses sur Cristiano Ronaldo, j’ai envie de rire. Ce sont des discussions de comptoir, Cristiano Ronaldo a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juve en 2020, c’est un privilège de l’avoir avec nous et nous voulons le garder. Il fait sans aucun doute partie de l’avenir de la Juventus » a déclaré ce dimanche le directeur sportif de la Juventus. Et deux équipes européennes seraient prêtes à passer à l’action dans ce dossier Ronaldo.

« Maintenant il joue dans une autre équipe et je ne suis pas le président ou l'entraîneur »