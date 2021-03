Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 mars 2021 à 0h45 par Th.B.

Le PSG serait en course pour accueillir Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato. Néanmoins, Leonardo serait contraint d’attendre la fin de saison pour être fixé sur ce dossier bouillant.

« Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. (…) Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est un chose impressionnante. ». Voici le témoignage que Zinedine Zidane a livré à Sky Sport ce lundi à quelques heures de la réception de l’Atalanta en Ligue des champions. L’entraîneur du Real Madrid s’est exprimé sur la rumeur Cristiano Ronaldo à deux reprises en l’espace de trois jours. En Espagne, les médias s’accordent à dire que la star de la Juventus serait susceptible de revenir à Madrid cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat à la Juventus. De quoi imposer une féroce concurrence au PSG, Leonardo suivant avec attention l’évolution de la situation du quintuple Ballon d’or. Cependant, le PSG pourrait pousser un ouf de soulagement puisque le temps ne presserait pas spécialement pour Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, une décision pas immédiate pour son avenir