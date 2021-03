Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme annonce de Zidane sur le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 mars 2021 à 14h30 par T.M.

Depuis plusieurs jours, un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus fait énormément parler. Et pour son avenir, le Portugais est notamment annoncé de retour au Real Madrid. Une rumeur qui n’a pas manqué de faire réagir Zinedine Zidane.

Il y a une semaine désormais, la Juventus est tombée de très haut en Ligue des Champions. En effet, la Vieille Dame a été éliminée, encore une fois, dès les huitièmes de finale par le FC Porto. Un échec cuisant qui pourrait entraîner de gros changements du côté de Turin. Et depuis cette défaite, les regards se tournent notamment vers Cristiano Ronaldo, dont l’avenir pourrait ne plus s’écrire à la Juventus. Malgré un contrat jusqu’en 2022, le Portugais pourrait faire ses valises cet été. Un feuilleton qui anime déjà la rubrique mercato et les rumeurs sont nombreuses. En Espagne, on s’enflamme notamment concernant un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, où il a tout gagné entre 2009 et 2018. A 36 ans, CR7 pourrait donc retrouver la Casa Blanca et par la même occasion Zinedine Zidane.

« Une part de vérité ? Oui »

Entre Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, la relation était très bonne et la flamme pourrait donc se raviver. D’ailleurs, l’entraîneur du Real Madrid n’a clairement pas fermé la porte au Portugais, bien au contraire. En effet, alors que la Casa Blanca affronte l’Atalanta ce mardi en Ligue des Champions, Zidane s’est confié à Sky en marge de cette rencontre. Et forcément, le Français n’a pas échappé aux questions sur Cristiano Ronaldo et sa réponse risque de faire réagir : « Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est un chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus ».

Benzema et la rumeur CR7