Mercato - PSG : Retour à la case départ pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 mars 2021 à 23h45 par A.C.

Annoncé proche d’un départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo serait suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester United.

Après avoir gagné dans tous les clubs par où il est passé, Cristiano Ronaldo a rencontré l’échec à la Juventus. Recruté pour ramener une Ligue des Champions qui échappe au club depuis 1996, il n’a jamais réussi à mener La Vieille Dame au-delà des quarts de finale. La presse italienne annonce ainsi que le Portugais et la Juventus devraient se séparer à la fin de la saison. Mais ou va rebondir le quintuple Ballon d’Or ? Leonardo souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais ses anciens clubs le Real Madrid et Manchester United seraient également sur le coup.

Le Sporting rêve d’un retour de Cristiano Ronaldo