Mercato - PSG : Ce joueur de la Juventus qui prend position pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 mars 2021 à 21h10 par T.M.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Wojciech Szczesny a répondu aux rumeurs à propos de l’avenir du Portugais.

Ce dimanche, face à Cagliari, Cristiano Ronaldo a réalisé une nouvelle performance XXL. En effet, le Portugais a inscrit un triplé en seulement 22 minutes. Malgré ses 36 ans, le quintuple Ballon d’Or ne cesse d’impressionner, mais prochainement, son aventure à la Juventus pourrait se terminer. Cela fait maintenant plusieurs jours que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. Depuis l’élimination de la Vieille Dame en Ligue des Champions, CR7 est envoyé loin de Turin, que ce soit vers le PSG ou encore de retour au Real Madrid.

« Je pense qu’il va rester »