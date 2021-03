Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fixe des limites à Cristiano Ronaldo

Publié le 15 mars 2021 à 22h10 par A.C.

Suivi par le PSG et Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait retrouver son ancien club du Real Madrid.

Son départ en 2018 a été vécu comme un véritable tremblement de terre. Mais, trois ans après, Cristiano Ronaldo pourrait retrouver le Real Madrid. Les échecs répétés avec la Juventus en Ligue des Champions devraient pousser le Portugais à trouver un nouveau club à 36 ans et à un an de la fin de son contrat. Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais en Espagne la rumeur d’un retour au Real Madrid prend de l’ampleur, sans oublier Manchester United, un autre de ses anciens clubs.

Le Real Madrid demande un gros effort à Cristiano Ronaldo