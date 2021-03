Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décision fracassante pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 mars 2021 à 17h10 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait animer le prochain mercato estival.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bien changer de club, le même été. L’Argentin est en fin de contrat avec le FC Barcelone, tandis que son grand rival pourrait quitter la Juventus. L'énième échec en Ligue des Champions pourrait en effet sonner le glas de son aventure italienne, avec plusieurs clubs prêts à sauter sur l’occasion. Il y aurait le Paris Saint-Germain, mais également le Real Madrid et Manchester United, deux des anciens clubs de Cristiano Ronaldo. Au PSG, le Portugais pourrait notamment pallier un possible départ de Kylian Mbappé...

La Juventus aimerait bien vendre Cristiano Ronaldo !