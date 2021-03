Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup à 0€ pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 mars 2021 à 20h10 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir au PSG la saison prochaine.

Avec le nouvel échec de la Juventus en Ligue des Champions face au FC Porto, un départ de Cristiano Ronaldo a rapidement été évoqué en Italie. L’énorme salaire de 31M€ par an du Portugais commencerait à être un véritable poids pour les caisses bianconere et les deux parties pourraient donc se séparer, à un an de la fin du contrat qui le lie. Le Paris Saint-Germain se serait positionné, tout comme les anciens clubs de Cristiano Ronaldo que sont le Real Madrid et Manchester United.

La Juventus pourrait libérer Cristiano Ronaldo