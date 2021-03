Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’OL peut déjà tirer un trait sur Karim Benzema !

Publié le 15 mars 2021 à 20h30 par B.C.

À l’OL, tout le monde rêve du retour de Karim Benzema, actuellement impressionnant sous le maillot du Real Madrid. Cependant, ce n’est pas cet été que l’enfant prodigue du club rhodanien reviendra au bercail.

Parti au Real Madrid en 2009, personne n’a oublié Karim Benzema à l’OL. L’attaquant de 33 ans est en effet l’une des grandes satisfactions du centre de formation lyonnais et se montre indispensable à l’équipe de Zinedine Zidane cette saison, avec 20 buts et 30 passes décisives. Toutefois, cela n’empêche pas Florentino Pérez de penser à l’avenir, et plusieurs attaquants de renom sont visés par le club espagnol depuis de longs mois, à l’instar de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Karim Benzema ne représente plus l’avenir du club, de quoi rendre son avenir incertain. Du côté de l’OL, on s’est en tout cas déjà positionné pour accueillir l’enfant du club, sous contrat jusqu’en juin 2022. « Mon envie, c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous , avait confié Juninho, directeur sportif de l’OL, en novembre 2019. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. (…) J’aimerais bien qu’il vienne jouer deux ans avec nous, encadrer certains jeunes. Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous. » Un discours validé par Jean-Michel Aulas, mais également par Karim Benzema lui-même.

« Si le président veut me prolonger, je suis là »