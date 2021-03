Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez n’est pas pressé pour Benzema

Publié le 15 mars 2021 à 21h30 par A.C. mis à jour le 15 mars 2021 à 21h31

Karim Benzema, qui a fêté ses 33 ans le 19 décembre dernier, semble déterminé à continuer sa carrière au Real Madrid.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il est la seule véritable star du Real Madrid. A 33 ans, Karim Benzema n’a jamais semblé aussi fort. Pourtant, la presse espagnole continue d’annoncer l’arrivée prochaine d’Erling Haaland ou encore de Kylian Mbappé, ce qui pourrait donc mettre un terme à l’aventure madrilène du Français. En conférence de presse, il a toutefois clairement expliqué vouloir prolonger, lançant un message au président Florentino Pérez. « Ma porte est ouverte et si le président veut me prolonger, je suis là » a expliqué Benzema. « C’est le meilleur club du monde ».

Le Real Madrid veut prendre son temps pour Benzema