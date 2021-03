Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse vente déjà prévue pour Zidane l’été prochain ?

Publié le 16 mars 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une saison relativement convaincante prêt du côté d’Arsenal, Martin Ødegaard aurait d’ailleurs convaincu Mikel Arteta de le recruter définitivement l’été prochain. Et l’entraîneur des Gunners entend bien rafler la mise auprès du Real Madrid.

Après avoir marqué jeudi dernier en Europa League face à l’Olympiakos, Martin Ødegaard a remis ça quelques jours plus tard avec Arsenal en Premier League face à Tottenham, et le Norvégien est donc en train de faire ses preuves sous la houlette de Mikel Arteta. Prêté depuis l’été dernier par le Real Madrid, où il n’entre plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane, Ødegaard pourrait d’ailleurs déjà se pencher vers l’optique d’un transfert définitif lors du prochain mercato estival.

Arsenal veut déjà recruter Ødegaard