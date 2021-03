Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ déjà acté pour ces deux nouveaux protégés de Sampaoli ?

Publié le 16 mars 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Un peu mis de côté ces derniers mois à l’OM, Leonardo Balerdi et Mickaël Cuisance renaissent depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Mais leur avenir ne devrait pas s’inscrire pour autant au sein du projet McCourt…

« Cuisance est un joueur qu'on avait étudié même avant de venir. Il a énormément de capacités. Aujourd'hui, il est bien entré, il a marqué et pour nous c'est un début. On a des échanges quotidiens, lui aussi réfléchit à la possibilité mais s'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, oui, nous le souhaitons », indiquait récemment Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l’OM, qui affiche donc son souhait d’activer l’option d’achat de Mickaël Cuisance en fin de saison, fixée à hauteur de 18M€ avec le Bayern Munich. Et même si le milieu offensif tricolore revient très fort depuis la prise de pouvoir de Sampaoli, au même titre que Leonardo Balerdi, ces deux éléments ne devraient pas s’éterniser à l’OM.

Cuisance et Balerdi vers la sortie en fin de saison ?