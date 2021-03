Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prend position pour l'avenir de Cuisance !

Publié le 11 mars 2021 à 8h30 par D.M.

Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a émis le souhait de conserver à l’issue de son prêt, Michaël Cuisance, buteur ce mercredi face à Rennes.

Après la désillusion face à Canet-en-Roussillon en Coupe de France, l’OM espérait se rattraper en Ligue 1 face à Rennes. Un match qui marquait les débuts de Jorge Sampaoli à la tête du club marseillais. Une rencontre longtemps indécise qui a finalement tourné en faveur de l’OM. Quelques minutes après son entrée en jeu, Michaël Cuisance inscrivait le but de la victoire et permettait à son club d’empocher les trois points. Un but qui pourrait permettre également au milieu de terrain de retrouver la confiance, alors que son avenir à Marseille demeure incertain. Prêté par le Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat fixée à 18M€, Cuisance n’est pas certain de rester à l’OM la saison prochaine puisque les dirigeants seraient profondément déçus par le niveau de jeu affiché par son joueur cette saison.

« S'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, oui, nous le souhaitons »