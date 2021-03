Foot - OM

OM : Cuisance s’enflamme totalement pour Jorge Sampaoli !

Publié le 10 mars 2021 à 22h00 par T.M.

Alors que Jorge Sampaoli dirige l’OM depuis quelques jours seulement, ses joueurs sont déjà sous le charme à l’instar de Michaël Cuisance.

Un match, une victoire. Pour sa première sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli a connu la victoire. Ce mercredi, l’Argentin faisait son baptême du feu avec les Phocéens face à Rennes et dans les dernières minutes, les hommes de Sampaoli ont réussi à arracher la victoire grâce à un but de Michaël Cuisance. D’ailleurs, au coup de sifflet final, le buteur marseillais s’est arrêté au micro de Canal+ et a dit tout le bien qu’il pensait de Sampaoli, espérant de grandes choses avec lui pour l’avenir.

« C’est un coach que tout joueur rêve d’avoir »