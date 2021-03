Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros aveu de Sampaoli sur son arrivée à Marseille !

Publié le 10 mars 2021 à 4h15 par A.M.

A l'occasion de sa présentation officielle en tant qu'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli a justifié son choix de rejoindre le club phocéen.

Après de longues semaines d'attente, Jorge Sampaoli dirigera enfin son premier match sur le banc de l'OM, mercredi à l'occasion du match en retard contre le Stade Rennais. Le technicien argentin était d'ailleurs présent en conférence de presse ce mardi pour sa présentation officielle et il a tenu à justifier son choix de rejoindre l'OM malgré le contexte actuel.

«Je connais depuis longtemps le club, j'ai choisi pour la culture des gens»