Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a bien failli s'offrir deux stars du Barça !

Publié le 10 mars 2021 à 3h30 par A.M.

A quelques heures du match retour entre le PSG et le FC Barcelone, L'Equipe se penche sur les échecs rencontrés par les Parisiens dans les dossiers Griezmann et De Jong.

Titulaires aujourd'hui au FC Barcelone, Antoine Griezmann et Frenkie De Jong affronteront le PSG au Parc des Princes ce mercredi en huitième de finale retour de La Ligue des champions. Mais les deux joueurs auraient pu porter le maillot adverse. Comme le rappelle L'Equipe , en 2016, Olivier Létang, alors directeur sportif du PSG, rêvait d'associer Antoine Griezmann à Edinson Cavani et avait discuté avec Eric Olhats, alors représentant du joueur français, à plusieurs reprises. Le natif de Mâcon disposait d'une clause libératoire fixée à 80M€. Mais Griezmann préférait restait Espagne tandis que QSI visait plus gros. Et ce n'est pas tout, puisqu'Eric Abidal raconte la façon dont le Barça a devancé le PSG pour Frenkie De Jong durant l'hiver 2019.

Le PSG aurait pu s'offrir Griezmann et De Jong