Foot - OM

OM : L’annonce de Pablo Longoria sur le nouveau projet à l’OM !

Publié le 10 mars 2021 à 19h10 par T.M.

Ce mercredi, Jorge Sampaoli officie pour la première fois sur le banc de l’OM. Une grande première qui marque le début du nouveau projet de Frank McCourt.

A la tête de l’OM depuis un peu plus de 4 ans désormais, Frank McCourt a décidé de repartir sur de nouvelles bases pour le bien du club phocéen. Ainsi, il y a quelques jours, une grande révolution a été opérée sur la Canebière avec la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de touche et la promotion de Pablo Longoria au poste de président, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Un nouveau chapitre débute donc à l’OM et c’est ce mercredi que tout débute avec la grande première de Sampaoli sur le banc phocéen à l’occasion de la réception de Rennes en Ligue 1.

« C’est un nouvel épisode dans notre histoire »