OM - Polémique : Longoria justifie les rêves de Ligue des Champions de McCourt !

Publié le 9 mars 2021 à 18h10 par A.C.

Pablo Longoria est revenu sur les ambitions jugées par certains exagérées de Franck McCourt, qui a plusieurs fois parlé de la Ligue des Champions pour l’Olympique de Marseille.

Certains appelleront cela un management à l’américaine, d’autres diront qu’il faut toujours viser le plus haut possible. Pourtant, les déclarations de Frank McCourt sur la Ligue des Champions ne font plus vraiment rêver. Bien au contraire ! Nombreux sont les supporters de l’Olympique de Marseille qui se sentent bernés, lorsqu’ils entendent leur propriétaire parler de C1. « C’est mieux de ne pas coller des étiquettes sur le projet, comme on a pu le faire, il faut plutôt travailler » s’est défendu McCourt, dans les colonnes de L’Équipe . « Mais il faut communiquer. Nous sommes réalistes, mais notre objectif reste ce grand objectif ». Un discours pas vraiment en accord avec les résultats récents de l’OM...

« Un propriétaire doit toujours être ambitieux »