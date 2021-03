Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de gueule de Riolo après l’humiliation de l’OM !

Publié le 8 mars 2021 à 15h10 par T.M.

Ce dimanche, l’OM a vécu une incroyable déconvenue en Coupe de France face à l’AS Canet. Suite à cette désillusion, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots à propos de la performances des joueurs marseillais.

Une faute professionnelle ! Face à l’AS Canet, club de National 2, l’OM se devait de remporter sa rencontre de Coupe de France. Toutefois, sur le terrain, cela ne s’est clairement pas passé comme prévu. Les joueurs amateurs n’ont pas été impressionnés par l’opposition et ont fini par s’imposer face aux hommes de Nasser Larguet (2-1). Une humiliation qui plonge un peu plus les Phocéens dans la crise et suite à cela, les critiques sont nombreuses. Et revenant sur cette déroute de l’OM pour RMC , Daniel Riolo n’a pas été tendre…

« Tu ne peux pas faire pire »