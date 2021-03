Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'est lancé dans un énorme chantier !

Publié le 10 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Bien décidé à largement remanier l'effectif de l'OM, Pablo Longoria s'active notamment pour dénicher un nouveau portier à un poste où Steve Mandanda et Yohann Pelé ne seront pas retenus.

Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria en a profité pour évoquer ses ambitions lors du prochain mercato d'été : « Un mercato commence quand la saison commence. Depuis le premier jour on travaille ensemble pour trouver des solutions pour le futur mercato d'été. Il y a beaucoup de situations particulières, fin de contrat, prêts... Maintenant qu'on commence l'aventure avec un coach et une philosophie de jeu particulière, c'est nécessaire de s'adapter à cette philosophie pour trouver les profils de jeu qui vont lui permettre de mettre en place le jeu qu'il a dans la tête . » Il faut dire que le nouveau président de l'OM a l'intention de réaliser une large revue d'effectif et le poste de gardien de but pourrait notamment connaître un sacré lifting.

Le poste de gardien de but chamboulé ?