Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Payet, Milik… Une révolution se prépare ?

Publié le 11 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Entre les fins de contrats et les joueurs annoncés sur le départ, l’OM va devoir gérer un mercato estival 2021 très compliqué. Et le journaliste Nabil Djellit craint d’ailleurs le pire pour la suite du projet McCourt…

Ce n’est plus un secret pour personne, certains éléments importants de l’OM tels que Florian Thauvin et Jordan Amavi arriveront au terme de leur contrat à l’issue de la saison. Par ailleurs, L’Equipe annonçait récemment que Dimitri Payet et Steve Mandanda pourraient également être poussés vers la sortie, alors qu’Arkadiusz Milik fait lui aussi l’objet de nombreuses spéculations sur un éventuel retour en Italie dès le prochain mercato. Mais l’OM doit-il vraiment craindre une énorme révolution l’été prochain ?

« Les joueurs ne sont déjà plus là »