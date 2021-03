Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo risque de ramer pour David Alaba…

Publié le 16 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Intéressé à l’idée de recruter David Alaba au PSG, Leonardo devrait s’accrocher selon Oliver Kahn tant les ambitions débordantes de Pini Zahavi sur le plan financier pourraient mettre en péril l’opération.

Ces derniers mois, Pini Zahavi a pris en main les affaires de David Alaba. L’agent israélien reconnu notamment en France pour avoir facilité l’arrivée de Neymar en 2017 essaierait d’obtenir le meilleur deal possible pour Alaba. Néanmoins, il n’a pas pu l’avoir au Bayern Munich malgré de longues et éprouvantes discussions entre les dirigeants bavarois et le clan Alaba. Résultat ? David Alaba a annoncé son départ cet été, moment où son contrat aura expiré au Bayern. Désormais, le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid se démèneraient afin d’obtenir l’aval du polyvalent défenseur central. Et alors que Leonardo a de sérieuses vues sur Alaba, comme le10sport.com vous l’a souligné en février, le directeur sportif du PSG a été prévenu par Oliver Kahn.

« Je constate une déconnexion de la réalité, qui est à couper le souffle »