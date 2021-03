Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès en rajoute une couche sur Jorge Sampaoli !

Publié le 16 mars 2021 à 0h30 par La rédaction

Si la qualité de jeu de l’OM ne semble pas avoir grandement évolué depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’état d’esprit, lui, s’est totalement métamorphosé selon Pierre Ménès.

Avec le caractère très énergique de Jorge Sampaoli, l’OM devrait prochainement afficher un nouveau visage. Remplaçant d’André Villas-Boas, le technicien argentin a réalisé de bons débuts avec le club phocéen : deux victoires en deux rencontres (face à Rennes puis contre Brest). Une réjouissance pour les supporters marseillais, surtout après la grande crise sportive que le club olympien a traversé dernièrement. Mais si la qualité de jeu de l’OM ne semble pas avoir grandement évolué, l’état d’esprit de la formation de Jorge Sampaoli s’est totalement métamorphosé.

« Au niveau du jeu, objectivement, il n’y a pas de progrès. Là où il y a un progrès, c’est au niveau de l’état d’esprit »