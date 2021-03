Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ménès donne son avis sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 15 mars 2021 à 21h15 par A.C.

Kylian Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022 et son avenir fait énormément parler.

A 22 ans, Kylian Mbappé arrive déjà à un deuxième tournant de sa carrière. A quasiment un an de la fin de son contrat, l’attaquant peut en effet choisir de prolonger avec le Paris Saint-Germain, ou alors de partir cet été. Le Real Madrid rêve de lui depuis son explosion à l’AS Monaco, tandis que nous vous avons révélé sur le10sport.com que Jürgen Klopp est prêt à tout pour l’attirer à Liverpool. Mais la crise sanitaire actuelle et ses répercussions réduisent la marge de manœuvre de ces clubs et mettent le PSG en position de force.

« Le PSG ne le laissera pas partir à moins de 150M€, qui est capable de payer ça ? »