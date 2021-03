Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi ne se ferme aucune porte !

Publié le 15 mars 2021 à 19h30 par A.C.

L’avenir de Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain, fait énormément parler en ce moment.

Quel maillot portera Lionel Messi la saison prochaine ? Fera-t-il comme Cristiano Ronaldo, en partant à la conquête d’un nouveau championnat ? Ou jurera-t-il fidélité au FC Barcelone, son club de toujours ? Tant de questions qui tracassent les supporters barcelonais en ce moment. Car il ne reste plus que quelques mois, quelques semaines, avant la fin du contrat de Messi. L’arrivée du nouveau président Joan Laporta semble avoir redonné un peu d’espoir à un Barça, qui semblait résigné à voir le meilleur joueur de son histoire partir. Mais la tâche est très compliquée, puisque deux immenses obstacles se mettent en travers de la route du club catalan. Le premier est le Manchester City de Pep Guardiola, ancien mentor de Messi. Le second est le Paris Saint-Germain de son ancien coéquipier Neymar et de son compatriote Mauricio Pochettino. Ils semblent être les seuls capables actuellement d’accueillir Messi, lui offrant un nouveau projet enthousiasmant après le Barça.

Le Barça toujours plus optimiste ?

Mais le Paris Saint-Germain ne semble pas avoir adopté la bonne stratégie pour Lionel Messi. Les différentes sorties des joueurs du PSG, de Leonardo et de Mauricio Pochettino, amplifiées par la presse espagnole, semblent avoir agacé la star du FC Barcelone. « Le PSG fait une erreur avec la stratégie qu'il utilise » a expliqué une source proche du clan Messi, à ESPN . « Leo n'aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins le type de commentaires qui ont été faits ». De l’autre côté, Manchester City semble avoir commencé à avancer sur d’autres projets, laissant un peu de côté la piste Messi pour l’instant. Sport BILD a en effet récemment explique que les Citizens pencheraient plutôt pour une grosse opération autour d’Eirling Haaland du Borussia Dortmund.

Messi continuerait de penser au PSG et à City !