Mercato - PSG : Le Barça n’a pas peur pour Lionel Messi !

Publié le 15 mars 2021 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi intéresse beaucoup le Paris Saint-Germain, tout comme Manchester City.

L’été va être très chaud pour Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, puisque le contrat qui le lie au FC Barcelone se termine dans seulement quelques mois. Cette situation n'a pas manqué d’alerter Leonardo au Paris Saint-Germain, qui ne semble pas vouloir laisser passer cette chance. Mais Lionel Messi est également courtisé par Pep Guardiola, qui aimerait retrouver son ancien joueur à Manchester City.

Avec Laporta, le Barça est optimiste