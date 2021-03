Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta à l’origine d’un coup de tonnerre pour l’avenir de Messi ?

Publié le 15 mars 2021 à 7h15 par La rédaction

L’avenir de Lionel Messi reste encore incertain, mais l’Argentin aurait plus de chances de prolonger avec le FC Barcelone maintenant que Joan Laporta est à la tête du club catalan selon Rivaldo.

La situation de Lionel Messi, n’ayant toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, a créé beaucoup d’envieux à travers le monde. Mais surtout en Europe, où Manchester City et le PSG ont affiché leur intérêt plus d’une fois. Forcément, une opportunité de recruter l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football ne se représentera pas pour le Qatar, qui rêverait d’associer la Pulga à Kylian Mbappé et Neymar. Mais Messi pourrait finalement voir son aventure avec Barcelone continuer la saison prochaine.

« Avec Laporta prenant les rênes, les chances de voir Messi continuer à Barcelone augmentent considérablement. »