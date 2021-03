Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Xavi sur Joan Laporta !

Publié le 15 mars 2021 à 19h00 par La rédaction

Avec le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, une ancienne gloire du club catalan pourrait également revenir en Catalogne. Xavi, annoncé comme l'une des pistes pour la succession de Ronald Koeman, a avoué être toujours en contact avec Laporta.

L’arrivée de Joan Laporta devrait apporter de grands changements au FC Barcelone, alors que le club traverse de difficultés profondes depuis quelques saisons. L’Espagnol a été élu pour diriger du club catalan il y a quelques jours, après son premier passage entre 2003 et 2010. Le nouveau président du Barça a déjà plusieurs projets en tête. Si la prolongation de Lionel Messi est la grande priorité de Joan Laporta, un nouvel entraîneur pourrait également être le bienvenu. Ronald Koeman n’apporte pas les résultats escomptés cette saison et pourrait ne pas être reconduit pour le prochain exercice. Ainsi, quelques noms ont déjà été évoqués pour prendre la succession du Néerlandais. Et avec Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, une ancienne gloire du club pourrait faire son retour à la tête de la formation des Blaugrana .

« Je suis en contact avec lui et je suis très heureux »