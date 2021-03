Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo... Le plan titanesque du Real Madrid !

Cristiano Ronaldo pourrait retrouver son ancien club du Real Madrid, ce qui ne fermerait pas du tout la porte à Kylian Mbappé et Erling Halland.

C’est un mercato estival incroyable auquel on pourrait assister. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux immenses stars de ces quinze dernières années, pourraient changer de club. L’Argentin est en fin de contrat avec le FC Barcelone et si l’élection de Joan Laporta à la présidence semble avoir redonné espoir, une prolongation est encore loin d’être actée. Pour Cristiano Ronaldo, c’est la toute récente élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions qui devait décider son avenir. Venu à la Juventus pour remporter la compétition européenne, il a échoué deux fois en huitième de finale et une fois en quart de finale depuis 2018. D’après les informations d’ ESPN , la Juventus verrait d’un bon œil un départ de Cristiano Ronaldo, dont le salaire de 31M€ est devenu un véritable poids.

Cristiano Ronaldo de retour à Madrid, trois ans après

Peu de clubs au monde peuvent se permettre Cristiano Ronaldo. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui semble toutefois plus concentré sur Lionel Messi et la prolongation de Kylian Mbappé. Mais la piste qui prend de l’ampleur ces derniers jours mènerait la star portugaise vers un retour au Real Madrid. El Chiringuito a dégainé en premier, expliquant que le président Florentino Pérez se serait entretenu avec Cristiano Ronaldo, afin d’évoquer un possible retour. Tout dépendra du joueur selon Tuttosport . Les Bianconeri devraient en effet laisser le choix à Cristiano Ronaldo à la fin de la saison et, en cas de volonté de départ, ils ne devraient pas s’y opposer.

Pour préparer le terrain à Mbappé et Haaland ?