Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Leonardo s'active pour réussir son incroyable pari !

Publié le 15 mars 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Leonardo espèrerait toujours trouver un accord avec Neymar et Kylian Mbappé au sujet d’une prolongation de contrat. Le directeur sportif du PSG continue de discuter avec les deux joueurs.

Ces derniers jours, le PSG a été au cœur des rumeurs. Ce n’est un secret pour personne, le club parisien envisage de formuler une offre à Lionel Messi, notamment si ce dernier décide de ne pas prolonger son bail avec le FC Barcelone et de quitter la Catalogne à la fin de la saison. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » avait confié Leonardo dans les colonnes de France Football en janvier dernier. Le PSG a également été annoncé sur les traces de Cristiano Ronaldo, qui s’interrogerait sérieusement sur son avenir à la Juventus. Mais même s‘il lorgne ces deux stars, Leonardo aurait surtout, comme grande priorité, de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Et pour l’attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2022, les négociations vont dans le bon sens.

Leonardo proche d'annoncer une bonne nouvelle avec Neymar ?

Arrivé en 2017, Neymar est épanoui aujourd’hui à Paris. Ses envies de départ au FC Barcelone appartiennent au passé et son désir est de rester au PSG. « Je suis heureux au PSG aujourd’hui. Je veux y rester. Je me sens bien, je me suis adapté. Je ne sais pas si c’est moi ou l’environnement qui a changé mais aujourd’hui, je me sens bien. Je veux rester et j’espère que Kylian y reste aussi. Les supporters et nous, les joueurs, on veut que Paris soit un grand club. Moi, je veux jouer au foot et être heureux. C’est le plus important » avait-il déclaré lors d’un entretien accordé à l’émission Sept à Huit sur TF1. Leonardo a entamé des discussions avec l’attaquant brésilien, et un accord est tout proche d’être trouvé. Comme annoncé par le 10 Sport le 12 mars dernier, les négociations se poursuivent entre les deux parties. Une information confirmée ce lundi par TMW . La confiance est de mise dans ce dossier et la tendance est à une prolongation de contrat de Neymar. L’attaquant devrait signer un contrat de quatre ans et Leonardo espère officialiser cette nouvelle signature dans les prochains mois selon Fabrizio Romano.

Discussions toujours en cours entre Leonardo et Mbappé