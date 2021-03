Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est toujours en mission pour David Alaba !

Publié le 15 mars 2021 à 18h15 par T.M.

Dans le dossier Alaba, le Real Madrid aurait visiblement l’avantage sur les autres clubs intéressés. Mais la course serait loin d’être terminée et le PSG l’aurait bien compris, ne lâchant rien pour le futur ex-joueur du Bayern Munich.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Leonardo est à fond pour tenter de faire venir David Alaba au PSG. Il faut dire que l’opportunité est énorme puisque l’Autrichien quittera librement le Bayern Munich en fin de saison. Le défenseur pourrait donc débarquer gratuitement, mais pour cela, il faudra devancer une énorme concurrence. Alors que selon nos informations, Alaba n’a toujours pas tranché pour son avenir, il aurait également l’opportunité d’aller au FC Barcelone ou au Real Madrid, qui tiendrait d’ailleurs la corde pour David Alaba. Mais tout resterait encore ouvert…

Ça discute toujours en coulisse