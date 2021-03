Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Paulo Dybala !

Publié le 16 mars 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de Paulo Dybala depuis un bon moment, Leonardo aurait une ouverture pour l’été prochain avec l’attaquant argentin, qui aurait été placé sur la liste des transferts par la Juventus.

Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont annoncés avec insistance dans le viseur du PSG en raison du possible départ de Kylian Mbappé l’été prochain, un autre nom revient avec insistance depuis plusieurs mois : celui de Paulo Dybala. L’attaquant argentin de de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, intéresserait fortement Leonardo, qui avait d’ailleurs sérieusement songé à Dybala en plan de repli lorsque Neymar souhaitait absolument retourner au FC Barcelone, en 2019. Et le PSG a de bonnes raisons d’y croire pour l’été prochain…

La Juventus pousse Dybala vers la sortie