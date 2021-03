Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu chaud avec Pochettino…

Publié le 16 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un potentiel successeur à Marcelo Bielsa, Leeds se serait penché sur le dossier Mauricio Pochettino. Le PSG aurait donc frappé à temps.

Nommé entraîneur du PSG le 2 janvier dernier après le licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a mis fin à une période de plus de douze mois d’inactivité. Dans les petits papiers des hauts dirigeants du PSG depuis de longues semaines avant sa nomination, Pochettino aurait pu prendre un tout autre chemin. Déjà en mai dernier, Newcastle United s’était intéressé à son profil lors des rumeurs de rachat du club de Premier League. Mais un autre grand nom du football anglais aurait eu ses chances avec Pochettino si le PSG ne l’avait pas pris de court.

Pochettino était dans le viseur de Leeds