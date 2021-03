Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo doit-il retourner au Real Madrid ?

Publié le 16 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que son avenir à la Juventus est incertain, Cristiano Ronaldo est envoyé au Real Madrid par plusieurs médias. De son côté, Zinedine Zidane n’a pas écarté l’idée d’un retour du Portugais, mais que doit faire le joueur ?

À 36 ans, Cristiano Ronaldo épate toujours. Avec son triplé sur la pelouse de Cagliari ce week-end, le Portugais totalise 30 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues, des statistiques affolantes qui ne suffisent pas à le mettre à l’abri des critiques. L’attaquant est en effet pointé du doigt après la nouvelle élimination de la Juventus dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors que le club turinois souhaite rééquilibrer ses comptes, des doutes apparaissent sur l’avenir du joueur, qui dispose d’un salaire annuel conséquent estimé à 31M€ nets. Les Bianconeri pourraient donc le laisser partir tandis que Cristiano Ronaldo n’écarterait pas l’idée d’un départ. Le PSG suivrait notamment de près sa situation, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé, et il en serait de même pour Manchester United.

Un retour à la maison pour CR7 ?