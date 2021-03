Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie de Zidane dans le dossier Cristiano Ronaldo…

Publié le 16 mars 2021 à 17h45 par La rédaction

Interrogé sur l’hypothèse d’un retour de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane a accepté de répondre. Décryptage.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a accepté de répondre au sujet des informations évoquant un possible retour de Cristiano Ronaldo : « Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est une chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus ».

Zidane soigne sa relation avec CR7