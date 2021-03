Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de bluff de Zidane pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 16 mars 2021 à 11h15 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane a laissé entendre qu’un retour de Cristiano Ronaldo ne serait pas à écarter, le Real Madrid n’aurait nullement l’intention ni les moyens d’accueillir le Portugais à la Casa Blanca. De quoi faire les affaires du PSG.

« Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela » . Au micro de Sky Sport, Zinedine Zidane mettait l’eau à la bouche aux supporters du Real Madrid et aux admirateurs merengue de Cristiano Ronaldo. En effet, l’entraîneur du Real Madrid laissait la porte ouverte à un retour de celui qui est surnommé CR7 lundi. Un duel au sommet avec le PSG semble donc se profiler à en croire les propos de Zidane. Mais cela ne pourrait être que du vent.

Le Real Madrid pas disposé à lancer les grandes manoeuvres pour Ronaldo