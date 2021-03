Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Real Madrid dira non à Cristiano Ronaldo…

Publié le 16 mars 2021 à 11h45 par La rédaction

En Espagne, on confirme que Jorge Mendes a sollicité le Real Madrid pour un retour de Cristiano Ronaldo. Mais le Real va forcément décliner. Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif Marca confirme que Jorge Mendes, le célèbre agent de Cristiano Ronaldo, a bel et bien frappé à la porte du Real Madrid pour évoquer un éventuel retour de l’attaquant portugais, mais que le club merengue n’aurait pas forcément manifesté un grand enthousiasme à l’idée.

Stratégie incompatible

A l’analyse, il apparaît même évident que le Real Madrid va repousser poliment les approches du clan Ronaldo. En effet, alors qu’il mène depuis plus d’un an un plan d’économies en vue d’une double offensive XXL sur Mbappe et Haaland, allant jusqu’à éventuellement sacrifier Sergio Ramos, il n’existe aucune place pour le surcoût d’une signature de Cristiano Ronaldo, qui apparaît stratégiquement incompatible. De bon augure pour le PSG, qui est sur les traces de l'attaquant portugais de la Juventus...